Samsun'daki Deaş Operasyonu
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu N.S.M.M, M.M.S.S, A.H.S.S, A.S.H.A.H, A.A.Y.S, R.G.J.J. ve A.A.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, 2 Mayıs'ta kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA