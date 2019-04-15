Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheliden A.S.K.K, H.M.A.A. ve F.H.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan F.H.A.A. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.M.A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı da adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyetteki 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere 11 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA