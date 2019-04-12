Samsun'daki Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheliden biri, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheliden biri, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheliden Ö.S.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA