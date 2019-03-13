Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i daha adliyeye sevk edildi, zanlılardan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da, 3 Mart'ta 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23'ü Irak, biri Suriyeli 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanmış, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA