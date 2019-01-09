Samsun'daki Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu iki şüpheli serbest bırakıldı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu iki şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu A.M.T.T ve M.M.T.T'nin işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan M.M.T.T, savcılıkça sınır dışı edilmesine karar verilerek serbest bırakıldı.
Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen A.M.T.T. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ekipler, 13 gün önce düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu 13 şüpheliyi gözaltına almış, zanlılardan 11'inin savcılıkça sınır dışı edilmesine karar verilmişti.
Kaynak: AA