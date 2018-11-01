Samsun'daki Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden birinin sınır dışı edilmesine karar verildi, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden birinin sınır dışı edilmesine karar verildi, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden L.T.S.S, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılarak, sınır dışı edilmesine karar verildi.
İşlemleri tamamlanan H.A.S.S, K.T.A.S.A.M. ve M.H.F.F. ise adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlılar, 25 Ekim'de İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.