Samsun'daki Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu N.A.W.W. ve S.D.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlıların savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılarak sınır dışı edilmesine karar verildi.
Zanlılar, 18 Ekim'de İlkadım ilçesinde gözaltına alınmıştı.