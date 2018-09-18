Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle ayağından sakatlanan şüphelilerden biri ise polisin yardımıyla tekerlekli sandalyeye konularak adliyeye götürüldü.

Örgüt içinde faaliyette bulundukları öne sürülen Irak uyruklu 9 zanlı, 7 Eylül'de merkez ve Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı.