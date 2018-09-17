Samsun'daki Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 9 kişiden 2'si serbest bırakıldı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 9 kişiden 2'si serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.
Zanlıların, sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Örgüt içinde faaliyette bulundukları öne sürülen zanlılar, 7 Eylül'de merkez ve Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.