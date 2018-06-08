Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheliden 4'ünün sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu şüphelilerden 4'ünün Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin, Cumhuriyet savcısının talimatıyla sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

Gözaltındaki iki şüphelinin Emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Samsun'da 30 Mayıs'ta kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklanmış, biri de sınır dışı edilmişti.