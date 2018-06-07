Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 8 zanlıdan biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Firas Turki Hasan Hasan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin de sınır dışı edilmesine karar verildi.

Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Zanlılar, 30 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.