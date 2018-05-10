Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri savcılık talimatıyla, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden Irak uyruklu 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Zanlılar, iki gün önce kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, şüphelilerden 3'ü dün serbest bırakılmıştı.