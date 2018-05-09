Samsun'daki Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan işlemleri tamamlanan 3'ü salıverildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan işlemleri tamamlanan 3'ü salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden Irak uyruklu 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen bir şüpheli de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Zanlılar, dün kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.