Samsun'daki Deaş Operasyonu
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların, Türkiye'deki Suriyeli ve Iraklı mültecilere DEAŞ'ın adını kullanarak baskı yapıp menfaat elde ettikleri iddia edildi.
Ekipler, 12 Ocak'ta 10 kişiyi gözaltına almış, biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.