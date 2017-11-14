Samsun'daki Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 4 gün önce İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu S.R.N.N. (45), A.M.J. (25) ve M.J.M.Ş'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Irak'ta örgüt emrinde silahlı faaliyette bulundukları öne sürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi.