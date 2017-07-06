Samsun'daki Deaş Davasında Karar

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu 2 sanık beraat etti.



Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "Silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ammar Salih Alayan Alayan ve Nihad Hamid Hasan Alrawe katıldı.



Alayan duruşmadaki ifadesinde, Irak'ta yaşadığı dönemde Selahaddin kentinde elektrik mühendisi olarak görev yaptığını söyledi.



DEAŞ Selahaddin'e geldiğinde kaçmak zorunda kaldıklarını belirten Alayan, "Türkiye'ye 2,5 yıl önce geldim. Burada beni herhangi bir DEAŞ üyesi aramadı. 'DEAŞ'a katıl' diye bir teklif de almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.



Alrawe ise DEAŞ üyesi olmadıklarını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların beraatına karar verdi.



Sanıklar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Mart'ta İlkadım ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.