Samsun'daki Cinayetle İlgili Aranan Hükümlü Eskişehir'de Yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2009 yılında bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari hükümlü, Eskişehir'de yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2009 yılında bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari hükümlü, Eskişehir'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet B'nin, Samsun'daki cinayetin ardından kente geldiğini ve inşaatlarda çalıştığını tespit etti.
Gültepe Mahallesi'ndeki inşaata operasyon düzenleyen ekipler, 2009 yılında Mustafa Töre'yi silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan Ahmet B'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.