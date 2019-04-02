Samsun'daki Cinayet Davasında Karar

Samsun'da oğlunu silahla yaraladıkları iddiasıyla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan kadına 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bahar Aksoy, tutuksuz sanıklar Hakan Kılınç ve Engin Kılınç ile maktulün yakınlarıyla taraf avukatları katıldı.

Aksoy, duruşmada yaptığı savunmada, olayda öldürme amacı bulunmadığını, oğlunun vurulduğunu görünce kendisini kaybettiğini ve rastgele ateş ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Aksoy'u kasten öldürme ve üç kişiyi öldürmeye teşebbüs ile ruhsatsız silah taşıma suçlarından 30 yıl 3 ay, Kılınç'ı ise suça yardım etme suretiyle iştirak suçundan 14 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Engin Kılınç'ın ise beraatine hükmetti.

İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde 7 Nisan 2017'de Bahar Aksoy, oğlu Baran Aksoy'u pompalı tüfekle ateş ederek bacağından yaraladığı iddia edilen Burak Yıldırım ve Oral Kılınç'ı ruhsatsız tabancayla ateş açarak yaralamış, başından yaralanan Yıldırım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Bahar Aksoy ile azmettirici olduğu öne sürülen ağabeyi Engin Kılınç ve amcasının oğlu Hakan Kılınç gözaltına alınmış, Aksoy çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA