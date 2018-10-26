Samsun'daki Cinayet Davasında Karar
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 29 yıl hapis cezası verildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 29 yıl hapis cezası verildi.
Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yusuf Tosun ile avukatı katıldı.
Tosun, duruşmada yaptığı savunmada, maktule aralarında çıkan tartışma sonucu ateş ettiğini, öldürmek istemediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, Tosun'u 29 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Bafra'da 2 Ekim 2017'de aralarında çıkan tartışma sonucu Tosun'un tabancayla ateş ettiği Abdulkadir Büyükgüler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.