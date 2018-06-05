Samsun'daki Cinayet Davasında Karar

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, 27 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Efe ile taraf avukatları katıldı.

Efe, son savunmasında, 5 yaşında bir çocuğu olduğunu belirterek beraati ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa, "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 1 yıl 8 ay, "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan da 5 ay olmak üzere 27 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Olay

Samsun'un İlkadım ilçesinde 31 Mayıs 2017'de aralarında husumet bulunan Cemalettin Seren ile Gökhan Efe, konuşmak amacıyla Cedit Mahallesi'nde buluşunca tartışmaya başlamıştı. Olayın büyümesi üzerine Efe, Seren'i silahla ateş ederek öldürmüştü.