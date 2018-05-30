Samsun'daki Cinayet Davasında Karar
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir büfeye yapılan silahlı saldırıda işletme sahibini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir büfeye yapılan silahlı saldırıda işletme sahibini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdurrahman Coşgun ile taraf avukatları katıldı.
Coşgun, son savunmasında beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti sanığı, "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Samsun'da 3 Eylül 2017'de Çiftlik Mahallesi'ndeki Lise Caddesi'nde bulunan büfeye silahlı saldırı gerçekleştiren Abdurrahman Coşgun, işletme sahibi Mustafa Sarıcaoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.