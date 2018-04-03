Samsun'daki Cinayet Davasında Karar

Samsun'un Canik ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili tutuklu yargılanan kardeş 2 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar İdris Güdeloğlu ile kardeşi İsa Güdeloğlu ve tarafların avukatları katıldı.

İdris Güdeloğlu, son savunmasında cinayeti işlediğini itiraf ederek pişman olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, İdris Güdeloğlu'nun "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet, kardeşi İsa Güdeloğlu'nun ise "kasten adam öldürmeye yardım etmek" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Olay

Samsun'un Canik ilçesinde 16 Temmuz 2016'da, hurdacı oldukları öğrenilen Ali Tunçol ile İdris Güdeloğlu, Mert Irmağı mevkisinde karşılaşmış, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İdris Güdeloğlu, Tunçol'u silahla ateş ederek öldürmüştü.