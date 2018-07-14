Samsun'daki cinayet anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

SAMSUN'da geçen 9 Temmuzda park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada polis memuru Adem Y.'nin tabancasından çıkan kurşun ile bir kişinin öldüğü ve bir kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesinde geçen 9 Temmuz'da meydana geldi. İdidaya göre İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Adem Y. ile işyeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç.(36) arasında park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Y. beylik tabancası ile Rasim Sabah ve Fatih Ç.'ye ateş etti. Rasim Sabah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Fatih Ç.nin ise tedavisinin halen devam ettiği belirtildi.

Saat 19.25 sıralarında meydana gelen ve MOBESE tarafından saniye saniye kaydedilen olayda Adem Y.?nin kırmızı otomobilini park etmesi, Rasim Sabah'ın aracın kapısını açması, üç kişi arasında yaşanan arbede, Adem Y.'nin Rasim Sabah'ı vurma anı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.