Samsun'daki Cinayet
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı akrabasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı akrabasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
Cinayetin ardından gözaltına alınan Doğan K'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kirazlıkçay Mahallesi'ndeki iş yerinin çalışanlarından Yücel Güntürk'ün (32) öldürülmesinin ardından adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında kaybolması muhtemel ve ivedi mahiyetteki delillerin toplandığı kaydedilen açıklamada, "Özellikle olay anını gösterir kamera kayıtlarına ulaşılmış, suç aleti temin edilmiş ve olayın faili Doğan K. yakalanmıştır. Şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında araştırmalar devam etmekte, tahkikat dikkat ve titizlikle ele alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Çarşamba ilçesinde dün markette çalışan Güntürk ile teyzesinin oğlu Doğan K. arasında tartışma çıkmış, bıçaklanan Güntürk olay yerinde yaşamını yitirmişti. Doğan K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.