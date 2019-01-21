Samsun'daki Bin 52 Projenin Toplam Tutarı 7 Milyar Lira

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun genelinde bin 52 proje bulunduğunu, bunun 609'unun yatırımcı kurum ve kuruluşlarca, 443'ünün belediyelerce yürütüldüğünü ve projelerin toplam tutarının ise 7 milyar 71 milyon lira olduğunu söyledi.

Samsun İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Osman Kaymak başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirilen toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile belediyelerden alınan raporlara göre, 2018 yılında yapılan yatırımların gerçekleşme durumları görüşüldü ve bu kapsamda kurumların sunumlarında 2018 yılı programlarındaki projeleri hakkında bilgi verildi.

"Samsun genelinde bin 52 proje bulunuyor"

Toplantıda konuşan Vali Kaymak, Aralık 2018 itibarıyla Samsun genelinde bin 52 proje bulunduğunu, bunun 609'unun yatırımcı kurum ve kuruluşlarca, 443'ünün ise belediyelerce yürütüldüğünü söyledi. Projelerin toplam tutarının 7 milyar 71 milyon lira olduğunu ifade eden Vali Kaymak, "Bu projelere 2018 yılında 2 milyar 595 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir. Uygulama sonucunda bu ödenekten 1 milyar 883 milyon lira kullanılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 73'e tekabül etmektedir" dedi.

"432 proje tamamlandı"

Bu kapsamda, il genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin yürüttüğü bin 52 projeden 432'sinin dönem sonu itibarıyla (aralık) tamamlandığını, 380'inin yıllara sari olarak devam etmekte olduğunu, 26'sının ihale aşamasına geldiğini, 214 projeye ise henüz başlanmadığını aktaran Vali Kaymak, "Zamanı iyi değerlendirmek bakımından, kurumların sunumlarında yatırımlarına ilişkin varsa sorun-darboğazlar ile koordinasyonu gerektiren hususlara yer vermeleri, geçmiş yıllarda biten yatırımlar ve ayrıntılardan kaçınmaları toplantının amacına uygun olacaktır. Ayrıca, yapılacak olan yatırımların zamanında tamamlanması konusunda yatırımcı kuruluşlarımızın işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaları ve herhangi bir sorun olduğu zaman valilik makamını bilgilendirmeleri önem arz etmektedir" diye konuştu.

Vali Kaymak'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA