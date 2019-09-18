Samsun'daki bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı

18.09.2019 00:50

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan kavgada iki kardeş bıçakla yaralandı.

Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Batuhan K. (20) ve kardeşi Alper K. (17) bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralılardan Batuhan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA