Samsun'daki Bıçaklı Kavga
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İstasyon Mahallesi Çakmak Sokağı'nda Aşkın Pank'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Erol T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Samsun'da 9 Ekim'de Erol T, tartıştığı Aşkın Pank'ı bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Pank, kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Zanlı, 100. Yıl Bulvarı'nda Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yakalanmıştı.