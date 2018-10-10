Samsun'daki Bıçaklı Kavga
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi yakalandı.
İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak'ta dün Aşkın Pank'ı bıçakla öldürdüğü iddia edilen Erol T, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 100. Yıl Bulvarı'nda gözaltına alındı.
Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna teslim edildi.
Dün, Erol T. ile Aşkın Pank tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Erol T, Pank'ı çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Pank, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.