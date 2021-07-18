Bıçakçılar Kurban Bayramı öncesi üretimi durdurdu bileme yapıyor
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Bıçakçılar Kurban Bayramı öncesi üretimi durdurdu bileme yapıyor

Bıçakçılar Kurban Bayramı öncesi üretimi durdurdu bileme yapıyor
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bıçak üretimi yapan ustalar, Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileme işine yoğunlaştı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bıçak üretimi yapan ustalar, Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileme işine yoğunlaştı.

İlçedeki Demirciler Arastası'nda bulunan esnaf, bayram öncesi bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle fazla mesai yapıyor.

80 yıldır ilçede bulunan Demirciler Arastası'nda, 30 yıldır bıçak üretimi yapan Bahattin Yavuz, AA muhabirine, ürettiği bıçakları Türkiye'nin dört bir yanına yolladıklarını söyledi.

Yöresel bıçaklar ve kasap bıçaklarının yanında koleksiyonluk bıçaklar da ürettiklerini anlatan Yavuz, "Şu anda bileme daha yoğunlukta. Üretimi komple durdurduk. Tüm ekibimizle Kurban Bayramı için bıçak bilemekle uğraşıyoruz. Kurban Bayramı'ndan sonra yine üretime döneceğiz. Bıçak bileme fiyatları ise 10 ila 30 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.

Kasap bıçaklarının fiyatının 50 liradan başladığını belirten Yavuz, "Yöresel ürünler 100 ile 150 lira arasında değişirken, koleksiyon ürünlerinin fiyatları ise 1500 ile 4 bin lira civarında bulunuyor." dedi.

Bıçakçılar Kurban Bayramı öncesi üretimi durdurdu bileme yapıyor
Bıçakçılar Kurban Bayramı öncesi üretimi durdurdu bileme yapıyor
Bıçakçılar Kurban Bayramı öncesi üretimi durdurdu bileme yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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