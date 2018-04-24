Samsun'daki Baltalı ve Bıçaklı Kavga

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan baltalı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde çay ocağı işleten Şerafettin İ'yi (59) baltayla kafasından yaralayan ve kendisi de bıçakla yarlanan Hasan B (48), tedavi gördüğü hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şerafettin İ. ile alkol almak için para isteyen Hasan B. (48) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan B. baltayla Şerafettin İ'yi kafasından yaralamış, Şerafettin İ. ise Hasan B'yi sol koltuk altından bıçaklamıştı.