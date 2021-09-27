Samsun'daki arazi anlaşmazlığı cinayetinde baba-oğul tutuklandı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da evinin önünde emlakçının ağır yaralandığı, eşinin de hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili adliyeye sevk edilen baba-oğul tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emlakçı Yusuf Taflan (64) evinin önünde akrabaları arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı saldırıya uğradı. Tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Yusuf Taflan ve 2 çocuk annesi eşi Fatma Özenç (59) ağır yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatma Özenç hayatını kaybederken, Yusuf Taflan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Emlakçı Yusuf Taflan ile eşi Fatma Özenç'in resmi olarak boşandıkları ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde 2 adet boş tüfek kartuşu, 6 adet 9 mm çaplı tabancaya ait boş kovan, 1 adet 7.65 mm çaplı tabancaya ait boş kovan ele geçirdi.

Bahadır T. (22), olayın ardından elindeki tabancayla birlikte jandarmaya giderek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini iddia ederek teslim oldu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili Bahadır T.'nin babası Aydın T. (42) ile amcası Recep T.'yi (38) de yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Jandarmadaki verdiği ifadeyi değiştiren Aydın T., arazi anlaşmazlığı yüzünden konuşmak üzere olay yerine gidince Yusuf Taflan'ın kendilerine tüfekle ateş açtığını, kendisinin de tabancayla kendini korumak için ateş açtığını ve yanındaki oğlunun tabancayla bir el havaya ateş açtığını söyledi. Aydın T. ve oğlu Bahadır T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Recep T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Muhammer Ay/İHA)