Samsun'daki "Anaokulu Servisinde Çocuğun Unutulduğu" İddiası

Samsun'daki "Anaokulu Servisinde Çocuğun Unutulduğu" İddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir anaokulu öğrencisini servis minibüsünde unuttukları iddiasıyla gözaltına alınan sürücü ile yardımcı personel adliyeye sevk edildi.

Samsun'daki

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir anaokulu öğrencisini servis minibüsünde unuttukları iddiasıyla gözaltına alınan sürücü ile yardımcı personel adliyeye sevk edildi.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Fırat Özdemir Anaokuluna giden R.D'yi (4), servis minibüsünde unuttukları iddia edilen sürücü Serbülent A. (56) ile araçta yardımcı personel olarak çalışan Melek K. (49) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay

Fırat Özdemir Anaokuluna giden R.D'yi (4) anne Gülnür D'den 16 Ocak'ta öğle saatinde teslim alan servis aracı okula hareket etmiş, diğer öğrenciler minibüsten indirilirken R.D. serviste unutulmuştu.

Yaklaşık 5 saat araçta kalan R.D, servis görevlisinin okul çıkışında çocukları alacağı sırada fark edilmişti. Görevliler, servis aracıyla R.D'yi annesi Gülnür D'ye götürüp özür dilemişti.

Aile, çocuklarını serviste unutanlar hakkında polise şikayete bulunmuştu.

Kaynak: AA
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