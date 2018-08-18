Samsun'daki Akıllı Tahtalarda Yerli Yazılım Kullanılacak

SAMSUN İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla kentteki okullarda bulunan akıllı tahtalarda ulusal işletim sistemi Pardus yazılımı kullanılacağı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Samsun'daki okullarda bulunan akıllı tahtalarda ve tabletlerde yerli yazılım kullanılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yerli işletim sistemi Pardus'un il genelinde okullardaki akıllı tahtalarda kullanılacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Pardus işletim sisteminin kullanılmasının, ülke güvenliği noktasında da büyük bir önem arz ettiğini belirterek, "Geliştirilmiş yerli işletim sistemi Pardus'un siber güvenlik açısından çok daha iyi bir savunma sisteminin olduğu biliniyor. Ayrıca yerli yazılımla ülkemiz genelinde her yıl ödenmek zorunda olunan lisans ve hizmet ücretinin de önüne geçmek için ciddi bir adım atmış olacağız" dedi.

Samsun genelinde okullardaki sınıflarda toplam 7 bin 935 etkileşimli akıllı tahta bulunduğunu belirten Esen, "Etkileşimli tahtalarımızın büyük bir kısmında Pardus işletim sistemi kurulu. Geri kalan kısmında hem Windows işletim sistemi hem de yine Pardus işletim sistemi mevcut. Yürüttüğümüz bu çalışmayla Windows işletim sistemini devre dışı bırakarak, sadece yerli ve milli yazılımımız olan Pardus'u kullanmayı amaçlıyoruz. Pardus'un zaten TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen 'Etkileşimli tahta arayüzü' bulunuyor ve bu da kullanım kolaylığı sağlıyor. Birçok öğretmenimiz kullanım sıkıntısı yaşamıyor ve yaşamayacak. Yine de biz kendilerini geliştirilmeleri ve etkin kullanmaları adına Samsun Akademi kapsamında öğretimlerimiz için Pardus kullanımı ile ilgili kurslar açacağız" diye konuştu.

- Samsun