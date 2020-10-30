"Zirvede Ben de Varım Projesi" ile milli sporcular yetiştiriliyor
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"Zirvede Ben de Varım Projesi" ile milli sporcular yetiştiriliyor

30.10.2020 11:43 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:17

Fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışabilecek sporcular yetiştirmek amacıyla Samsun Maarif Hareketi kapsamında uygulanan "Zirvede Ben de Varım Projesi" ile sportif tırmanış alanında milli...

Fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışabilecek sporcular yetiştirmek amacıyla Samsun Maarif Hareketi kapsamında uygulanan "Zirvede Ben de Varım Projesi" ile sportif tırmanış alanında milli sporcular yetiştiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte yürütülen proje ile 2017 yılından bugüne kadar 4 bin öğrenciye sportif tırmanış alanında eğitim verildi. Bu öğrencilerden sportif tırmanış sporu dalında yeteneği olan öğrenciler tespit edilerek ileri seviyede eğitimlere alındı. Bu sayede lisanslı öğrenci sayısı artarken dünyada popülerliğini yeni oluşturan "spor tırmanış" branşı Türkiye'de ve bölgede yaygınlaşmaya başladı. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda öncü olarak küçük yaşlardan bu branşta sporcular yetiştirilmesini sağladı.

"Zirvede Ben de Varım Projesi"nde sadece 8 seans çalışan öğrencilerden önemli başarılar geldi. Okul Sporları Sportif Tırmanış Türkiye Şampiyonası 21 ilden 405 sporcu ve 80 okulun katılımıyla düzenlendi. Samsun'dan yarışmaya katılan sporcular ferdi ve takım olarak toplam 16 madalya alarak en yakın rakibine 9 madalya fark attı ve Türkiye 1.si oldu. Şampiyonada alınan 36 madalyanın 26'sı "Zirvede Ben de Varım Projesi" kapsamında okul taramaları dahil, yaklaşık 4 bin öğrenci arasından seçilen ve lisans çıkartılan öğrencilerden oluştuğu tespit edildi. Bu sonuç "Zirvede Ben de Varım Projesi"nin ve bu projeyi yürüten proje ortaklarının ulaşmak istediği hedefe tam olarak ulaştığının göstergesi oldu. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 30 öğrencinin bu branşta lisansı varken bu sayı şuan itibarıyla 200'ün üzerine çıktı. Bu sporculardan 70'i ulusal müsabakalarda dereceler aldı. Ayrıca 8'i mili takım kampına gitti, 3'ü de uluslararası müsabakaya katılıp Türkiye'yi temsil etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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