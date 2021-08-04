Samsun'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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Samsun'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Samsun'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Samsun'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Meral Kılıç'ın (41) kullandığı 55 AVC 20 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Gürgendağı mevkisinde sol şeritten ilerleyen plakası tespit edilemeyen yabancı plakalı tır ile Ozan Gedik (40) idaresindeki 05 BE 959 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücüler Kılıç ve Gedik ile araçlarda bulunan Meliha (44), Yağmur Melisa (14) ve Duygu Özge İşler (14), Defne (8) ve Ege Erekli (12), İrem Fatıma Kılıç (15) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza yerinden uzaklaşan plakası tespit edilemeyen yabancı plakalı tırın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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