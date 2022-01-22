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Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Vatandaş Videosu - Haberler | Güncel

Samsun'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

ANKARA (AA) - Samsun'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Kavak ilçesinde Samsun- Ankara kara yolunun 34. kilometresindeki Tekeli mevkisinde yolcu otobüsünün de bulunduğu 13 araç, kar yağışının etkili olduğu yolda çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 3 kişi, Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kazaya müdahale ederek araçların kaldırılmasını sağladı.

Ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Ekipler, bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle sürücülere uyarılarda bulundu.

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Vatandaş Videosu - Son Dakika Haberleri

Tragger, Samsun, Ankara, kar, Güncel, Haber

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