Samsun'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesindeki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'dan Ordu istikametine giden Gürcistan plakalı Nugzar B. yönetimindeki VD 486 DV plakalı tır, Beylerce mevkisindeki kavşakta önce Cemal A. idaresindeki 61 SA 557 plakalı otomobil, ardından Günzer A'nın kullandığı 55 DD 658 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Cemal A. ve Günzer A, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemal A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.