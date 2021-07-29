Samsun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 36. kilometresi Dikbıyık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun K. idaresindeki AA552PN yabancı plakalı otomobil, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir halindeyken, İğnelik kavşağından dönüş yapmak isteyen Erdal H. yönetimindeki 55 RS 354 plakalı otomobile çarparak savruldu. Kazaya Tahsin Ö. idaresindeki 55 AC 383 plakalı otomobil, Zekeriya K. yönetimindeki 55 AFH 842 plakalı otomobil ve Kerim K. idaresindeki 55 AGE 25 plakalı hafif ticari araç da karıştı. Zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri Ceyhun K., Tahsin Ö., Erdal H. ile Güldehan Sena K., Hacer K. ve Melih Tuna Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı