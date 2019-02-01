Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

SAMSUN'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara Karayolu Yeşilkent mevkiinde saat 21.30 meydana geldi. İddiaya göre şiddetli sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde seyreden 9 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahale sonrasında yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA