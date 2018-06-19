Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi çevre yolu 200 Evler karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Tüfekçi yönetimindeki 55 ACK 08 otomobil, Aykut Keskin'in kullandığı 55 ALD 90 plakalı kamyonet ve Ercan Asal idaresindeki 55 SA 485 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan araç sürücüleri Ercan Asal, Aykut Keskin, Fahrettin Tüfekçi ile Başak Asal ve Mine Tüfekçi 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN