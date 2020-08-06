Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Samsun'da bir kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması ile öndeki 3 araç da ardı sıra birbirlerine çarparak zincirleme kaza meydana geldi.

06.08.2020 21:28 | Son Güncelleme: 06.08.2020 23:59

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da bir kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması ile öndeki 3 araç da ardı sıra birbirlerine çarparak zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı üzerinde saat 18.45'te meydana gelen kazada 55 LA 187 plakalı kamyon Samsun Valiliği hizasındaki ışıklarda bekleyen 06 BTR 385 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpma ile arkasındaki kamyon ve bir önündeki 55 ATT 44 plakalı araç arasında sıkıştı. Kazada domino taşı gibi birbirlerini tetikleyen araçlar sırayla birbirine çarptı. 55 ATT 44, 55 AZZ 80 plakalı otomobile, 55 AZZ 80 de 52 AAJ 578 plakalı beyaz araca arkadan çarptı.

5 aracın karıştığı kaza sonrası kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yan koltukta bulunan arkadaşını ise baygın halde bıraktı. Baygın vatandaşın ilk müdahalesini polis yaptı. Kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla 4 yaralı hastanelere götürüldü. Araçlar arasında sıkışan 06 BTR 385 gelen çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. Kazaya sebep olan kamyon ise polis tarafından sürülerek uzaklaştırıldı. Trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kayıplara karışan kamyon sürücüsü aranıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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