Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun Sinop Karayolu Tosköy Kavşağı üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında Kadriye S.(61), Hatun Ç.(65) ve 6 yaşındaki R.C. yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN