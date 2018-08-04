Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün aşırı hız ve kural ihlali yaptığı öne sürülen otomobil, Atatürk Bulvarı Türkiş kavşağında, başka bir otomobile çarptı.

Otomobil önce otobüs durağı ardından da refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Arkadan gelen 4 otomobil de kazaya karıştı.

Kazada 55 AAY 531, 34 HJ 414, 55 TH 800, 55 BE 227, 55 EA 389 ve 61 JB 407 plakalı otomobiller hasar gördü.

Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Samsun-Sinop yolu, kaza nedeniyle şehir merkezi istikametinde bir süre ulaşıma kapandı.