Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Semra Ceylan idaresindeki 34 HZ 3396 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Gençlik Parkı yakınlarında, önünde seyreden Güven Özkan'ın kullandığı 55 EM 400 plakalı otomobile çarptı. Aynı istikamette seyreden Onur Usta yönetimindeki 55 GU 920 plakalı otomobil de Ceylan'ın kullandığı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Semra Ceylan'ın kullandığı otomobil devrildi. Aracından kendi imkanlarıyla çıkan Ceylan'ın yanında bulunan ve kimliği öğrenilemeyen yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA