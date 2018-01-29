Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı Güzel Sanatlar Fakültesi yakınında 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.