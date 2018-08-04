Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Türk-iş Kavşağı Atatürk Bulvarı üzeri Samsun - Ordu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak gittiği iddia edilen bir otomobil, ilk olarak kavşaktan çıkan otomobile çarptı. Kazanın ardından arkadan gelen 4 araç da kazaya dahil oldu. 1 otomobil ise çarpmanın etkisiyle takla atarak metrelerce sürüklendi. 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 1 yaralının ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

55 AAY 531, 34 HJ414, 55 TH 800, 55 BE 227, 55 EA 389 ve 61 JB 407 plakalı araçlar, kazada büyük çaplı hasar gördü.

Polis, kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.