Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralı
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Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kanala düşen otomobilde bulunan köpek de araçtan çıkartılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine sağ şeritten seyir halinde olan Ramazan Y. idaresindeki 55 ARU 77 plakalı otomobil Karaköy kavşağında şerit değiştirerek kavşağa dönüş yaptı. Aynı istikamete arkasından seyir halinde olan Ziya Y. idaresindeki 55 JU 208 plakalı otomobil şerit değiştiren önündeki otomobile çarptı. Kazaya karışan araçların arkasından gelen Mehmet D. idaresindeki 55 AKJ 03 plakalı otomobil de 55 JU 208 plakalı otomobile çarparak yolun sağında bulunan su kanalına yuvarladı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine trafik ekipleri ve çok sayıda ambulans geldi. Kazada yaralanan kanala düşen otomobil sürücü Ziya Y. ve otomobilde bulunan Oğuzhan B. sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Otomobilde yapılan aramada bir de köpek kurtarıldı. Kazada yaralanan Ziya Y. ve otomobilde bulunan Oğuzhan B., 55 ARU 77 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Y. ve otomobilde bulunan Levent Y. ile otomobilden çıkartılan köpek, ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı şans eseri yara almadan atlatan 55 AKJ 03 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet D., "55 ARU 77 plakalı araç önümde seyir halinde olan otomobilin önüne döndü. Kavşağa girecekmiş, buraya girecek adam zaten sol şeridi kullanır. Ta sağ taraftan beri adamın önüne girdi. O vurduktan sonra geri geldi. Ben de ona vurdum" dedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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