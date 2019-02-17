Samsun'da zincirleme kaza: 3'ü ağır 5 yaralı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Atakum ilçesi, Güzelyalı Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı'nde meydana geldi. Atakum ilçesinden İlkadım ilçesine seyir halindeki bir otomobil önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza yaşandı. 4 aracın karıştığı kazada kontrolden çıkan sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 55 BAV 58 plakalı cip karşı şeride geçerek burada 55 TS 696 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etksiyle savrulan otomobil, yol kenarında kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaldırıma çıkan otomobildeki 3 kişi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananların 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA