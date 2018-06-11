Samsun'da 'Zihni' değişim

Başkanı Zihni Şahin: "Önceliğimiz istihdam ve trafik sorunlarını çözmek"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun'un sorunlarını belirlediklerini, istihdam ve trafik sorunları çözmek için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi.

Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın istifasının ardından olağanüstü toplanan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından başkan seçilen Zihni Şahin, göreve geldiği sürenin ardından edindiği izlenimler hakkında açıklamalarda bulundu. 3 Mayıs'ta göreve başlayan Şahin, ilk olarak trafik ve istihdam sorununu çözmek için çaba sarf edeceklerini ifade etti.

"Samsun'da trafik problemi var"

Samsun'daki istihdam sorununu çözme konusunda OSB'lerin önemli yer tuttuğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Çalışmalarımız devam ediyor. Halk nazarında ve STK'larla görüşerek önceliklerimizi tespit ediyoruz. Öncelikle problem gördüğümüz olayları çözmek için gayret göstereceğimizi halkımız bilsin. Belediye yeri hizmet yeridir. İnşallah belediyeyi geldiğimiz yerden daha iyi bir yere taşırız. Samsun'da trafik problemi var. Master planı önemli noktaya geldi. İstihdamla ilgili de önemli talepler var. Devlet artık kamu iş alanı açmıyor. Belediyemiz öncülüğünde Mediclass kuruldu. Bafra'da da medikalcilere tahsis edilen alanın 2. etabının projesi onaylanmıştı. Onaylanan projenin ihalesi 13 Haziran'da yapılacak. Burada istihdama dönük çok büyük talepler alıyoruz. 43 tane irili ufaklı medikalcimiz var. O medikalciler OSB'ye gittiklerin çok büyük bir alan açılmış olacak. Oradaki Sera OSB'de de en az 2 bin kişi istihdam edilecek. Havza'da 10 bin dönümün üstünde OSB kuruldu. Çarşamba'da da kurmaya çalışıyoruz" dedi.

"Hizmeti biz, ticareti işadamları yapacak"

Belediye olarak birinci önceliklerin hizmet yapmak olduğunu, ticareti ise iş adamlarının yapması gerektiğini belirten Şahin, "OSB'lere yatırımcılar davet ediyoruz. Aynı zamanda seçim ortamındayız. İş dünyasıyla, turizmcilerle, basınla ve herkesle görüşerek Samsun'da yapılması planlanan yatırımlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Yatırımcıları Samsun'a yatırım yapmaları konusunda davet edeceğiz. Böyle böyle istihdama yönelik de gayretlerimiz olacak. Halk bir şeyi anlamıyor. Halk, olaya belediye iş yeri açmıyor gözüyle bakıyor. Ancak belediyelerin yapacakları işler belli. Hem hizmet yapıp hem de ticarete tamamen girersek çok yerinde olmaz. Ticareti de iş adamları ve STK'lar yapacak. Biz öncülük yapacağız. Yatırımcı çağırmak için bütün yatırımcıları davet edeceğiz. Eski yerimde de yatırımcıların şehre gelmesi için ziyaretler gerçekleştiriyordum. Yatırımcıları çekmek için yine gayret içerisinde olacağız. Samsunlu olan şehrimizin dışında olan da birçok işadamımız var. Şehre bir sinerji katmak zorundayız. Bunu da bizim öncülüğümüzle birlikte hep birlikte yapacağız" diye konuştu.