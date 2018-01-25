Samsun'da Zeytin Dalı Harekatı'na Karşı Paylaşımda Bulunmaya 3 Gözaltı

Samsun'da sosyal paylaşım sitesinde Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'na karşı paylaşımda bulunulmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Halkevleri sosyal paylaşım sitesinde "Afrin Savaşı Diktatörlüğü İnşa Savaşıdır" paylaşımıyla ilgili Halkevleri Derneği Başkanı Şeyma Özberk ile "Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) sosyal medya hesabında "Afrin Saldırısına Son Verilmelidir" paylaşımı yapılmasıyla ilgili SYKP Eş Başkanı İlhan Cüre ve Meral Arslan'ı gözaltına aldı. TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak terör örgütünü övücü ve halkı kışkırtmaya yönelik sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN